Coronavirus. Toscana in zona arancione, le deroghe agli spostamenti nell’ordinanza del presidente Giani

Da domani, col passaggio in zona arancione, in Toscana sarà possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione anche in alcuni casi non legati a motivi di lavoro, studio o salute: lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha illustrato su Fb i contenuti di una nuova ordinanza interpretativa da lui firmata.

L’ordinanza Sarà possibile spostarsi in comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica, anche per accedere ai ristoranti con asporto, e per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri). Sarà inoltre possibile recarsi in comuni di aree differenti per andare a trovare i figli presso l’altro genitore; per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo; per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione necessarie e urgenti in tutta la Regione; per attività di raccolti tartufi e funghi a titolo professionale; per accudire gli animali allevati. La caccia sarà consentita nel proprio comune, ma anche nell’ambito territoriale di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione; la pesca sportiva e dilettantistica sarà consentita nella propria provincia in forma individuale.