Coronavirus. Troppi casi all’Isola d’Elba, Portoferraio anticipa la chiusura delle scuole

Un minimo di 14 casi al giorno dal 15 dicembre a oggi hanno convinto il Comune di Portoferraio (Livorno) a chiudere anticipatamente le scuole di ogni ordine e grado su tutta l’isola da oggi e fino al 31 dicembre tutti gli asili e dei parchi pubblici oltre ai cimiteri, agli impianti sportivi comunali sia al chiuso che all’aperto.

«Situazione difficile e preoccupante» «La situazione è critica, difficile, piena di preoccupazione – si legge in una nota del Comune di Portoferraio – per gli sviluppi del contagio, per molti versi inatteso con questa virulenza, nel nostro territorio. I nostri numeri sono molto seri, siamo ancora i peggiori dell’intera Asl Nord Ovest». Sull’isola infatti dal 15 dicembre si sono cominciati a registrare 14 nuovi casi positivi al giorno, il 17, 20 casi, il 18, 26 nuovi positivi, fino ai 33 del 19 dicembre tra cui lo stesso sindaco di Portoferraio Angelo Zini e due assessori della sua giunta, e ieri altri 23. Numeri nettamente fuori quota, per l’isola, rispetto agli standard dei mesi scorsi. Di fronte al verificarsi di tutti i casi positivi, il Comune di Portoferraio raccomanda alle famiglie e ai ragazzi atteggiamenti responsabili, l’utilizzo della mascherina e il distanziamento evitando assembramenti, mentre continua incessantemente il tracciamento dei contatti e l’esecuzione dei tamponi.