Coronavirus. Ultimo giorno di scuola “Vicini un metro”, il sindaco: «Un po’ di tempo per salutarsi in sicurezza»

Si chiama “Vicini un metro” ed è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno (Pisa) per l’ultimo giorno di scuola. Un’ora per salutarsi insieme seppur a distanza, questo è il senso dell’iniziativa organizzata nei giorni 8 e 9 giugno e 1 luglio per fare incontrare le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi di tutte le ultime classi di ogni ciclo scolastico dell’Istituto Comprensivo.

Il sindaco Deidda: «Un po’ di tempo per salutarsi in sicurezza» «Abbiamo pensato che alla fine di questo tormentato anno scolastico fosse doveroso mettere a disposizione di tutte le ultime classi un po’ di tempo per salutarsi in sicurezza – spiega il sindaco Giulia Deidda – almeno per chi non si ritroverà a settembre, ma inizierà un nuovo percorso con nuovi compagni di scuola e nuovi insegnanti». Lunedì 8 e martedì 9 giugno, ultimi giorni di scuola dell’anno scolastico 2019/20, in Piazza del Popolo, per gli alunni dei plessi di Santa Croce sull’Arno, e al Parco della Rimembranza, per quelli di Staffoli, si alterneranno le classi terze della scuole dell’infanzia e le classi quinte della scuole primarie; saranno divisi per classi e ogni classe avrà a disposizione un’ora di tempo per rivedersi e salutarsi insieme agli insegnanti che vorranno essere presenti, tutto rigorosamente all’aperto e mantenendo la distanza di sicurezza di un metro.