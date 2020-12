Coronavirus. “Vaccine day”, il 26 dicembre le 620 dosi destinate alla Toscana arrivano a Careggi

Mancano quattro giorni al “Vaccine day”: domenica 27 dicembre è la data della partenza della campagna vaccinale in Toscana. Una prova generale durante la quale saranno somministrate le prime 620 dosi del vaccino ad altrettanto personale medico, tecnico, amministrativo e infermieristico che lavora in Toscana, selezionato in base alle direttive ministeriali e con rispetto di parità di genere. Si tratta di un numero simbolico, una percentuale minima rispetto al quantitativo totale a cui spetterà la prima distribuzione ordinaria.

620 dosi in arrivo Il 26 dicembre, attorno alle ore 18 un convoglio militare blindato con le 620 dosi prelevate dall’esercito allo Spallanzani di Roma, arriverà all’ospedale di Careggi. Qua verranno suddivise e preparate 12 confezioni destinate ai 12 punti ospedalieri della Toscana. Ovvero 11 presidi ospedalieri oltre a una RSA cioè Montedomini di Firenze. La mattina seguente, domenica 27, alle ore 7 da Careggi partiranno 12 autovetture GSV – Vettore specializzato in trasporti con il rispetto della catena del freddo – con le dosi dirette alle 12 diverse destinazioni. Alla RSA di Montedomini sono destinate 70 dosi che saranno riservate agli ospiti, le altre 550 andranno agli 11 ospedali hub segnalati alla struttura commissariale di Domenico Arcuri.

Alle ore 8 via ai vaccini Alle 8 inizia la vaccinazione a Careggi e negli ospedali che hanno già ricevuto le dosi (l’arrivo di tutte le dosi in tutte le 12 sedi è previsto entro le ore 9). In ogni ambulatorio individuato si effettueranno le vaccinazioni, che saranno 45 per punto vaccinale, con una media di 6 somministrazioni per ora così da testare con sicurezza il modulo vaccinale. Quindi si calcola che la vaccinazione impieghi circa 4 ore in funzione del numero di ambulatori di vaccinazione. Il presidente Eugenio Giani con l’assessore alla sanità Simone Bezzini, insieme alla direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, il 26 dicembre alle ore 18 accoglieranno il convoglio militare con i vaccini a Careggi. Il 27 mattina alle ore 7 assisteranno poi alla partenza delle 12 autovetture dirette da Careggi ai 12 presidi sanitari.