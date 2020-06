Coronavirus. In Valdichiana sequestrate 670 mascherine senza marchio Ce

La Guardia di Finanza di Siena ha sequestrato 670 mascherine Ffp2 importate dalla Cina, distribuite sul territorio nazionale da un’azienda toscana, perché sprovviste di marchio Ce ed erano corredate da una certificazione emessa da un ente non autorizzato. Inoltre, non era stata richiesta dall’importatore la validazione straordinaria ed in deroga.

Inganno per il consumatore Il controllo e il successivo sequestro è stato fatto in Valdichiana. Il responsabile della violazione è stato denunciato per aver posto in vendita prodotti con segni distintivi tali da indurre in inganno il consumatore sulla qualità del prodotto. Per le Fiamme Gialle è alta l’attenzione sui fenomeni distorsivi del mercato legati alla commercializzazione dei dispositivi di protezione personale come mascherine di protezione e guanti.