Coronavirus. Viareggio anticipa chiusura spiagge per Pasqua, il sindaco: «Controlli severi»

Il sindaco di Viareggio (Lucca) Giorgio Del Ghingaro, vista la presenza di tante persone in giro senza motivo, ha firmato con decorrenza oggi, anziché sabato prossimo, l’ordinanza che vieta di presenziare sulle spiagge di Viareggio e Torre del Lago nei giorni di Pasqua. Inoltre ha stabilito la chiusura di viale dei Tigli e il Belvedere Puccini a Torre del Lago.

Controlli severi Il primo cittadino ha annunciato controlli severi. Intanto la polizia a Viareggio ha sanzionato nelle ultime 48 ore dieci persone su un totale di 150 controllate. Tra queste tre sono state trovate, nella stessa auto, in giro. Una coppia è stata invece fermata a sei chilometri da casa mentre una donna era addirittura arrivata da Roma per cercare una casa a Viareggio. Infine una pisana, già sanzionata per inosservanza delle leggi in materia di Covid-19 a Pisa, è stata fermata a Viareggio. Per lei sanzione raddoppiata.