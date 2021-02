Coronavirus. Aumento contagi. Giani: “Dobbiamo agire con tempestività. Siena e Pistoia in zona rossa”

“Una grande concentrazione di questa situazione di aumento di contagi è collocata in quell’asse che dalla provincia di Siena va verso la provincia di Pistoia. In questo asse ho pensato di consultarmi con i sindaci. Ho proposto loro un’ordinanza che da sabato mattina e fino a domenica prossima 7 marzo porrà queste due province in zona rossa”.

Lo ha annunciato il Governatore della Toscana Eugenio Giani con una comunicazione urgente dalla sua pagina Fb sulla situazione Covid.

“Noi dobbiamo agire con tempestività senza aspettare i numeri del Cts – ha detto Giani – E’ bene intervenire subito prima che la situazione ci sfugga di mano. Anche perchè si parla di varianti che stiamo riscontrando in tutta la Toscana. Anche oggi ne abbiamo fatti 22mila.

“Stamattina è stato un risveglio amaro che mi ha destato perplessità e quando ho visto 1374 nuovi casi positivi, questo non avveniva da mesi. Non c’è da drammatizzare ancora però il campanello di allarme è molto forte. La situazione degli ospedali rimane buona”.