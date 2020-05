Coronavirus. Decreto Rilancio, 71mln di euro in arrivo per la Toscana. CONSULTA la tabella Comune per Comune

In arrivo 71 milioni di euro per i Comuni della Toscana. Si va dai 10.777.565 per Firenze ai 2.272.902 per Pisa, a 1.641.223 per Siena. Il Ministero dell’Interno ha reso note le somme dell’acconto del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali a beneficio dei Comuni, così come previsto dal Decreto Rilancio (art. 106 del DL 34/2020). Entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, saranno individuati criteri e modalità di riparto dei 3 milioni previsti dal Fondo, tenendo conto degli effetti dell’emergenza COVID-19 (fabbisogni di spesa e minori entrate).

