Coronavirus. Insegnante positivo in scuola a Siena, 100 studenti in quarantena. Classe in isolamento anche a Rapolano

Insegnante positivo al coronavirus in una scuola secondaria di Siena e 5 classi chiuse per un totale di circa 100 alunni che dovranno ora rispettare la quarantena. Secondo quanto si apprende dall’Asl Toscana Sud in una classe di 23 alunni dell’Istituto Tecnico Tito Sarrocchi sono stati già effettuati i tamponi mentre per gli studenti delle altre 4 classi il dirigente scolastico ha disposto il rientro a casa con mezzi propri; per loro già da domani è stata attivata la didattica a distanza. I locali scolastici sono stati sanificati.

Classe in quarantena a Rapolano Sempre in provincia di Siena è stata disposta la quarantena perché contatti di un caso positivo per gli alunni di una classe della scuola primaria di primo grado a Rapolano Terme. Nel comune di Sovicille, invece, una classe della scuola primaria di secondo grado è stata sottoposta a tampone in via precauzionale. Nei giorni scorsi casi analoghi a Chianciano Terme dove la scuola primaria era stata interamente chiusa e a Montepulciano dove per gli alunni di alcune classi della secondaria era stata disposta la quarantena.