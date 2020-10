Coronavirus. In Toscana in 15 giorni ricoveri cresciuti del 60%. In aumento anche i positivi in isolamento domiciliare

Sono aumentati di oltre il 60% in Toscana, nelle ultime due settimane, i pazienti ricoverati in ospedale per sintomi dovuti al nuovo coronavirus. Secondo i dati riportati nei bollettini diffusi quotidianamente dalla Regione, i ricoverati sono passati dai 151 del 1 ottobre scorso, di cui 28 in terapia intensiva, ai 245 di ieri, di cui 40 in terapia intensiva.

Positivi e sorveglianze attive in costante crescita Nello stesso arco temporale cresciuti anche gli attualmente positivi, che passano da 3.468 a 6.504. Le persone contagiate in isolamento a casa passano dalle 3.340 del 1 ottobre alle 6.259 di ieri. Infine crescono da 7.438 a 12.808 le persone sottoposte a sorveglianza attiva perché entrate in contatto con contagiati