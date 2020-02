Misura precauzionale. Coronavirus, famiglia in quarantena a Ponsacco. Era stata in contatto con imprenditore positivo a Firenze

Una famiglia è in quarantena a Ponsacco (Pisa) dopo essere venuta in contatto con l’imprenditore 63enne fiorentino ricoverato per il Coronavirus all’ospedale di Ponte a Niccheri. Il sindaco di Ponsacco (Pisa) Francesca Brogi ieri sera ha firmato «un’ordinanza per attivare la misura della quarantena con sorveglianza attiva nei confronti della famiglia». Brogi ha accolto una richiesta del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana nord ovest.

Quarantena fino al 2 marzo L’ordinanza obbliga la famiglia alla quarantena presso la propria residenza fino al 2 marzo con sorveglianza attiva da parte dell’Asl. «”Si tratta – ha proseguito il sindaco – di una misura precauzionale che è stata decisa dopo la segnalazione del responsabile del dipartimento di prevenzione. Ci tengo a specificare che la situazione è del tutto sotto controllo. Non è il caso di allarmarsi, i familiari ad oggi stanno tutti bene e non hanno manifestato nessun sintomo. La misura è preventiva e a tutela di tutti i cittadini».