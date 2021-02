Bruno Bozzetto, il padre del ‘Signor Rossi’, disegna la nuova immagine de I Colori del libro

È Bruno Bozzetto l’illustratore della nuova immagine dell’edizione 2021 de I Colori del Libro, la rassegna di incontri e mostra mercato voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale Toscanalibri.it, in programma l’11 e 12 settembre 2021 a Bagno Vignoni (Siena).

“Ho interpretato graficamente e alla lettera il titolo della rassegna I colori del libro – dice Bozzetto – perché le parole stesse suggeriscono quanti meravigliosi mondi e colori possano scaturire da una buona lettura. Mi sembrava bello evidenziarlo e nello stesso tempo mostrare il grigiore e la monotonia di quanti non sanno godere e capire simili valori. Il tutto è ovviamente incastonato nel meraviglioso paesaggio della Valdorcia, patrimonio dell’Umanità Unesco”. Come ormai da tradizione l’immagine cha accompagna la rassegna, giunta alla sua XII edizione, viene ogni due anni realizzata da un’artista, disegnatore o illustratore che con la sua opera trasmette il messaggio della ‘buona lettura’ in uno dei paesaggi tra i più iconici al mondo, quello di Bagno Vignoni. I Colori del libro ha aderito al Patto per la lettura della Regione Toscana ed è rassegna accreditata del circuito La Toscana dei Festival.

Bruno Bozzetto è nato a Milano. Ha realizzato tre lungometraggi in animazione – “West and Soda”, “Vip mio fratello superuomo” e “Allegro non troppo” – e numerosissimi cortometraggi, ottenendo prestigiosi premi tra cui l’Orso d’Oro al Festival di Berlino del 1990 per “Mister Tao” e la Nomination all’Oscar nel 1991 con “Cavallette”. Tra i riconoscimenti ricevuti, sei Premi alla Carriera e una Laurea Honoris Causa. In collaborazione con Piero Angela ha diretto un centinaio di cortometraggi di divulgazione scientifica. Il suo personaggio più famoso è il Signor Rossi, protagonista di tre lungometraggi e di vari cortometraggi.

I Colori del Libro – Mostra mercato Sabato 11 (15.00/21.00) – Domenica 12 (10.00/19.00) settembre 2021. Il programma verrà annunciato prossimamente su www.toscanalibri.it #icoloridellibro FB: toscanalibri.it TW: toscanalibri IG: toscanalibri.it.

La rassegna si svolgerà compatibilmente con le disposizioni emergenziali e nel pieno rispetto delle normative anti contagio.