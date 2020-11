Ecosistema Urbano. Toscana fuori dalla top ten nazionale. Lucca la più virtuosa, Massa maglia nera

Luci e ombre sulla Toscana dal 27esimo rapporto di Ecosistema urbano, l’indagine condotta da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiani, pubblicato questa mattina da Il Sole 24 Ore. Nessuna città toscana nella top ten della classifica generale che vede Trento in testa come lo scorso anno, seguita da Mantova e, new entry, Pordenone. Per trovare la prima città toscana bisogna scendere al 21esimo posto con Lucca, al 24esimo per Firenze. Poi un grande balzo fino al 45esimo posto di Livorno e al 48esimo di Siena. A metà classifica si collocano Arezzo (54esima) e Pisa (55esima), Prato è all’68esimo posto, Grosseto all’82esimo, Pistoia all’83esimo. Chiude Massa al 92esimo posto.

Livorno virtuosa nella produzione dei rifiuti pro capite 18 i parametri presi in esame raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente) dai quali emerge una Toscana con un’elevata produzione di rifiuti pro capite si va dall’ultimo posto in classifica di Massa con una produzione di 807,618 kg per abitante al 99esimo di Pisa (732,740 kg/abitante) all’81esimo di Pistoia (587,980 kg /abitante). A produrre meno rifiuti tra le città toscane è Livorno che si piazza al 54esimo posto con 510,459 kg/abitante. Dati che si riflettono sulla raccolta differenziata: questa classifica vede Lucca nella top ten al decimo posto (79,289), Prato al 23esimo (72,344), Pisa al 58esimo (61,809), Siena all’84esimo (41,131). Chiude Massa al 93esimo posto con 30,727.

Bene isole pedonali e piste ciclabili Città toscane virtuose per numero di alberi ogni 100 abitanti: Arezzo è quinta, Massa 20esima, Pisa 33esima. Per isole pedonali (metri quadrati/abitante) Lucca guadagna la prima posizione della classifica italiana, seguita da Firenze (quinta) e Siena (decima). Nella classifica delle piste ciclabili al primo posto tra le città toscane è Pisa (21esima) seguita da Lucca (38esima), Massa (43esima) e Grosseto (44esima). In tema di verde urbano la prima città toscana è solo al 31esimo posto con Grosseto, seguita da Prato (34esima), Arezzo (36esima), Siena (37esima) e Pisa (40esima).

Qualità dell’aria, Livorno e Pisa virtuose In tema di aria e smog Livorno è la città toscana più virtuosa per la produzione di biossido d’azoto (13esima) seguita da Massa (15esima); per la concentrazione media di pm10 Siena si classifica al primo posto tra i capoluoghi toscani, seguita da Massa (16esima) e Pistoia (17esima). Per la produzione di ozono Pisa è tra le città toscane più virtuose (28esima), seguita da Arezzo (40esima) e Firenze (58esima). In tema di incidenti stradali (morti e feriti/1000 abitanti) è Pistoia la città dove se ne contano meno (50esima), seguita da Arezzo (55esimo posto) e Prato (67esimo posto). Peggior città toscana è Pisa (101 posto in classifica), quart’ultima in Italia.