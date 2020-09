Elezioni comunali. L’ex assessore regionale Remaschi eletto sindaco di Coreglia Antelminelli

Marco Remaschi è il nuovo sindaco di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca. L’ex assessore regionale all’agricoltura, sostenuto dalla lista Unione Democratica, si è imposto con il 48,32% dei voti. Giorgio Daniele di “Insieme” si è fermato al 46,57%. Solo 54 i voti di differenza tra Remaschi e Daniele.

Dall’esclusione all’elezione L’ex assessore regionale e ora primo cittadino per una manciata di voti, ha deciso di correre per la consultazione dopo essere stato escluso dalla lista Pd per le regionali, torna ad essere il primo cittadino del Comune della Mediavalle. La lista del sindaco avrà 8 consiglieri di maggioranza, l’opposizione ne conterà 4. Sempre in provincia di Lucca, nel Comune di Sillano Giuncugnano, è stato eletto sindaco Marco Reali (Territorio e Sviluppo) con il 56,01% dei voti contro il 43,99% del suo avversario Armando Giovannoni (Il Cittadino Il Territorio Lo Sviluppo)