Elezioni regionali. Susanna Ceccardi è la candidata per il centrodestra

“Tre mesi fa, le sezioni provinciali della lega fecero il mio nome a Matteo Salvini, per portarmi come scelta del territorio leghista ai tavoli nazionali. Oggi quella richiesta è diventata realtà”. Lo scrive l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi sul suo profilo facebook ufficializzando la sua candidatura per il centrodestra alle prossime elezioni di settembre come presidente della Regione Toscana. “Ringrazio i militanti, gli elettori del centrodestra che in questi mesi mi hanno chiamata per sostenermi. Non avrei mai immaginato di essere scelta per rappresentare il centrodestra nella regione che più di altre, ha bisogno di un cambiamento. La Toscana ha bisogno di noi. Io ci sono, insieme a voi” ha concluso.