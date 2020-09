Fase 3. Vendute oltre 25mila mascherine solidali per il Meyer

Oltre 25.000 mascherine solidali sono state vendute da metà luglio all’1 settembre nei negozi Coop.Fi: per ognuna un euro è devoluto alla Fondazione dell’ospedale pediatrico fiorentino Meyer con cui Unicoop Firenze collabora da tre anni. E’ quanto rende noto la stessa Unicoop Firenze, ricordano anche che le mascherine, disponibili per adulti e bambini e riutilizzabili, sono fatte in Toscana e sono certificate come dispositivo medico Ce di tipo 1.

Shop solidale Prossimamente le mascherine saranno disponibili anche allo shop solidale della Fondazione Meyer, insieme a tanti altri prodotti e gadget per sostenere le attività dell’ospedale pediatrico. Intanto, Unicoop Firenze ha donato ai piccoli pazienti del Meyer alcune mascherine pediatriche identiche a quelle in vendita nei Coop.Fi.