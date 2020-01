Freddo fatale. Clochard perde la vita nella notte, probabile ipotermia

Un senzatetto di 49 anni è stato trovato morto ieri sera a Firenze, intorno alle 23.30 in via Santa Caterina d’Alessandria, a ridosso del centro storico. Tra le possibili cause del decesso, quella ritenuta più probabile sarebbe l’ipotermia. Il magistrato di turno Beatrice Giunti ha disposto l’esame esterno sul corpo. Secondo quanto emerso, l’uomo, romeno di 49 anni, sarebbe stato notato accasciato a terra da un passante, che ha avvisato il 118. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Sul posto anche la Polizia. Il corpo non presenterebbe segni di violenza. Nella notte le temperature sono scese sotto lo zero.

Fatale un arresto cardiaco L’uomo è stato trovato accasciato su una panchina in muratura alla base dell’edificio che ospita l’Agenzia delle Entrate. Un punto dove diversi clochard sono soliti trascorrere la notte e facilmente osservabile da pedoni e automobilisti di passaggio in direzione della stazione di Santa Maria Novella. Il 49enne, incensurato, è stato identificato grazie a una carta d’identità romena. Con sé aveva anche del denaro. Da un primo esame il decesso, si apprende ancora, sarebbe stato provocato da arresto cardiaco dovuto a ipotermia.