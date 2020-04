Gestione illecita. Intercettati in Valdelsa rifiuti non conformi provenienti da mattatoio grossetano. 2 denunciati

Rifiuti provenienti da un mattatoio di Grosseto (tra cui guanti in lattice, camici, tute e mascherine, anche visibilmente sporchi di sangue, imballaggi in materiale plastico, rifiuti urbani, una grande quantità di marche auricolari di bestiame, confezioni contenenti parti anatomiche di carne), sono stati intercettati e sequestrati dai Carabinieri Forestali di Siena mentre erano in procinto di essere conferiti in un Centro di recupero e trattamento rifiuti della Val d’Elsa.

2 deferiti In particolare dal controllo del carico «è emerso che detti rifiuti erano stati identificati con codice CER non corrispondente a quanto trasportato e con veicolo non abilitato per quel tipo di trasporto» si legge in una nota dei militari. E’, inoltre, emerso che i rifiuti erano stati identificati con codice CER non corrispondente a quanto trasportato e con veicolo non abilitato per quel tipo di trasporto. Da successivi accertamenti è emerso che i rifiuti erano trasportati da una società di intermediazione operante nel grossetano. Per tali fatti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due soggetti per il reato di gestione illecita di rifiuti. Dalle verifiche ispettive svolte nel mattatoio, inoltre, veniva rilevata la mancanza di SCIA sanitaria per il deposito e la vendita online di prodotti di origine animale, con conseguente blocco sanitario di tutti i prodotti alimentari rinvenuti.