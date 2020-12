Giallo a Firenze. Ritrovata terza valigia con resti umani, ricerche dei Carabinieri con cani molecolari

Si infittisce a Firenze il giallo delle valigie contenenti cadaveri. Nel pomeriggio di ieri ne è stata ritrovata un’altra contenente il busto saponificato di una donna. Il luogo è sempre lo stesso: l terreno adiacente il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno dove giovedì e venerdì scorsi sono state trovate altre due valigie con resti attribuiti a un uomo che sarebbe stato ucciso da una coltellata alla gola e poi fatto a pezzi.

Alla ricerca di una quarta valigia Questa mattina sul posto sono iniziate le nuove ricerche dei Carabinieri, anche con l’impiego di cani molecolari per la ricerca di cadaveri del nucleo cinofili di Bologna. Secondo le prime indagini nelle prime due valigie ci sarebbero i resti di un uomo tra i 40 e i 60 anni, bianco, il decesso potrebbe essere avvenuto in un arco temporale che va da sei mesi a due anni indietro rispetto al ritrovamento. Anche la terza valigia, ritrovata coperta di fango, si troverebbe lì da tempo, probabilmente ipotizzano i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze, gettata dalla superstrada che passa sopra. Le ricerche di oggi sono mirate alla ricerca di un’eventuale quarta valigia nascosta tra la vegetazione di quel terreno: a logica dovrebbe contenere ciò che manca dei resti del secondo cadavere. Intanto, sempre a logica, ragionano gli investigatori, le due morti dovrebbero collocarsi in uno stesso contesto delittuoso. Nessuna pista è esclusa.