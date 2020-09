Gp Toscana F1. Festa Ferrari in piazza a Firenze con Jean Todt e John Elkann

Per avere a disposizione Palazzo Vecchio in occasione della festa il 12 settembre per il raggiungimento di quota 1000 Gran premi disputati in Formula 1, la Ferrari spenderà oltre 200.000 euro a cui si dovranno aggiungere i costi per l’occupazione del suolo pubblico della piazza dove, alle 21, si svolgerà un’evento in diretta tv. Inoltre il Cavallino Rampante metterà all’asta una ‘vettura manichino’ con una speciale livrea dedicata al millesimo Gp, il cui ricavato andrà a un progetto no profit legato alla regione Toscana e alla città di Firenze. E’ quanto spiegato oggi dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, e dal team principal Ferrari, Mattia Binotto.

Ospiti vip La piazza, aperta al pubblico, potrà ospitare 500 spettatori in piedi e 400 seduti nei dehors dei bar della piazza. Inoltre la Ferrari riserverà 250 posti ad altrettanti ospiti speciali fra i quali il presidente e il vice presidente di Ferrari Spa, John Elkann e Piero Ferrari, l’ad, Luis Carey Camilleri, il presidente della Formula 1, Chase Carey, il presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia), Jean Todt, ed ex e attuali piloti del Cavallino.

400 maestranze coinvolte Buone notizie anche dal punto di vista occupazionale: «L’evento di sabato sera coinvolgerà circa 400 maestranze – ha spiegato Nardella -. Verranno coinvolte diverse decine di aziende per l’allestimento della piazza, produzione tecnica e regia, quasi tutte provenienti dal nostro territorio. Più di tremila camere d’albergo sono state già prenotate, tanto che alcuni hotels hanno richiamato i loro dipendenti in cassa integrazione per farli rientrare al lavoro. La serata – ha concluso il sindaco – sarà trasmessa in diretta tv su Sky Uk e Sky Italia e su molte piattaforme streaming, raggiungendo milioni di telespettatori. Tutto questo potrà tradursi in un impatto economico straordinario»’. Tutto si svolgerà alla vigilia del Gp della Toscana-Ferrari 1000 che si corre il 13 settembre al circuito del Mugello: anche nell’autodromo ammesso il pubblico. Sono 2880 i biglietti disponibili, a un costo tra 375 e 600 euro, questi i prezzi dopo la decisione del circuito di scontarli del 50%.