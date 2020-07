Ipotesi danno erariale. Indennità ai consiglieri regionali durante lockdown, indaga la Corte dei Conti

La Procura regionale toscana della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo sul caso delle indennità per spese di viaggio a beneficio dei consiglieri regionali lontani dalla sede istituzionale, percepite anche durante il periodo del lockdown quando il Consiglio non si è riunito in presenza.

Verifica ipotesi danno erariale Secondo quanto anticipato da Repubblica nella sua cronaca fiorentina, gli accertamenti sono ancora in fase preliminare, e i Magistrati vogliono capire se si possa ravvisare o meno l’ipotesi di danno erariale. Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, ha invitato i consiglieri a devolvere in atti di liberalità o beneficenza l’indennità percepita, e a rendere nota la donazione: «Ho dato 15 giorni di tempo – ha dichiarato ieri – perché, quantomeno a livello di trasparenza, si sappia chi ha devoluto in atti di liberalità quell’indennità, e chi ha voluto tenerla».