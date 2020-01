Ipotesi omicidio colposo. Disabile muore dopo caduta, la Procura di Firenze apre fascicolo contro ignoti

La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza l’omicidio colposo per il disabile 21enne deceduto lunedì dopo essere stato portato in ospedale in seguito a una caduta in strada con la carrozzina provocata, secondo quanto riferito da alcuni amici del giovane, dal selciato dissestato di piazza Brunelleschi, non lontano da piazza Duomo a Firenze. L’indagine al momento è contro ignoti. La Procura ha anche disposto di acquisire eventuali immagini delle telecamere in strada e l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il sindaco Nardella: «Non dovrebbe succedere in nessuna città» «Esprimo tutto il mio dolore e cordoglio ai familiari e agli amici di Niccolò perché questo fatto è drammatico e non dovrebbe mai succedere in un nessuna città, né Firenze, né nessun’altra città». A dirlo il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando la morte del 21enne. «Sulla dinamica non posso dire niente perché c’è un’indagine in corso, la nostra polizia municipale è intervenuta prontamente, ha fatto tutti i rilievi prima che venisse coperta la buca, in modo da consentire alla magistratura di svolgere le indagini, quindi noi garantiremo la totale collaborazione su questa dinamica».