La lieta notizia. Ha troppa fretta di nascere, bimbo viene alla luce in ambulanza

Non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale ed ha dato alla luce il proprio figlio in ambulanza grazie all’intervento dei sanitari del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. E’ quanto accaduto questa mattina a Piancastagnaio (Siena) quando una donna, 27enne di origini straniere, avvertendo le prime contrazioni, ha contattato il 118 che l’ha presa in carico.

A Nottola in buone condizioni Ma l’ambulanza si è dovuta fermare poco dopo per permettere alla donna di partorire. La 27enne ed il figlio sono stati poi trasportati all’ospedale di Nottola dove si trovano attualmente in buone condizioni.