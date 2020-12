La promessa. «A febbraio aiuti a fondo perduto». Il governatore Giani incontra i Ristoratori Toscana, stop al presidio

«Siamo soddisfatti che il presidente Giani ci abbia ricevuti e che ci abbia spiegato che è allo studio un piano per mettere, a partire da febbraio, a disposizione di tutte le attività contributi a fondo perduto: noi continueremo a vigilare su questa promessa». A dirlo in una nota Pasquale Naccari, presidente del gruppo Ristoratori Toscana, che ieri sera ha incontrato il presidente della Regione con una delegazione del gruppo; di conseguenza, il presidio dei ristoratori in piazza Duomo a Firenze è cessato.

«Con Regione accanto avanti con più forza nella nostra battaglia» «Certo, quello che serve in realtà sono aiuti immediati – ha spiegato Naccari – ma avere la Regione dalla nostra parte ci permette di andare avanti con più forza nella nostra battaglia, che è quella di tutte le attività, di tutte le famiglie e di tutti i dipendenti che rischiano il posto». Sulle singole misure da adottare, «abbiamo insistito – sottolinea Naccari – sull’importanza di sostituire il decreto ristori con il decreto indennizzi, indennizzi che ci risarciscano delle perdite subite e abbiamo chiesto il blocco degli sfratti per i prossimi tre anni e la cedolare secca sui contratti commerciali».