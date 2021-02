L’accordo. Nuove terapie basate su anticorpi monoclonali, Diesse Diagnostica e AchilleS Vaccines fanno squadra

Un accordo strategico che porterà allo sviluppo congiunto da parte di Diesse, di test quantitativi rapidi di nuova generazione per i terapeutici basati su anticorpi monoclonali che verranno sviluppati da AchilleS Vaccines. A siglarlo Diesse Diagnostica Senese S.p.A. e AchilleS Vaccines S.r.l.

Boggetti (Diesse): «Nostra lunga esperienza a disposizione di AchilleS Vaccines»

«Siamo orgogliosi di mettere a disposizione di AchilleS Vaccines la nostra lunga esperienza nello sviluppo e progettazione di test diagnostici per la quantificazione della risposta immunitaria contro agenti patogeni – dichiara Massimiliano Boggetti CEO di Diesse -. I test rapidi semi-quantitativi di nuova generazione, che verranno sviluppati in associazione con il terapeutico dedicato, permetteranno di valutare l’opportunità o meno di somministrazione del farmaco in maniera semplice e accurata».

Baccheschi (Achilles Vaccines): «Due fasi per l’uso di massa di anticorpi monoclonali»

«La strada che porta all’uso di massa di anticorpi monoclonali contro agenti patogeni conosciuti e non, passa necessariamente attraverso due fasi – aggiunge Riccardo Baccheschi CEO di AchilleS Vaccines -: il drastico abbattimento dei costi di produzione e la diagnosi precoce dell’infezione attraverso diagnostici “companion”. L’approccio di DIESSE a questo tipo di diagnostici è per noi un valore aggiunto fondamentale in ottica di sviluppo e produzione di terapeutici orientati al mercato globale, che includa i paesi in via di sviluppo».

Questo accordo tra un’azienda biofarmaceutica ed una diagnostica, del territorio senese, dimostra l’importanza di mettere a sistema conoscenze complementari nel mondo della salute per accelerare l’innovazione e garantire cure più moderne ed efficaci con l’ottica di raggiungere un reale impatto globale.