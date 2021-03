L’appello. Museo del Novecento: «Mostra di Henry Moore a Firenze nel 1972, mandateci i vostri ricordi»

Il Museo del Novecento di Firenze fa un appello per raccogliere memorie, documenti, ricordi sulla grande mostra che il 20 maggio 1972 si tenne in città, quella con Henry Moore al Forte di Belvedere, evento iconico che per un’estate venne visitato da oltre 345.000 persone.

Un numero davvero esorbitante cui contribuirono la principessa Margaret d’Inghilterra, accompagnata dal marito, il conte di Snowdon; Giovanni Leone, sesto Presidente della Repubblica Italiana; Edward Heath, allora Primo Ministro inglese, ed ovviamente l’artista, Moore, che aveva seguito di persona l’allestimento delle sue sculture monumentali sulle terrazze del forte affacciate su Firenze.

L’appello

«Voi c’eravate? Avete un ricordo da condividere? Una foto, una cartolina, un catalogo magari autografato dall’artista? Se sì – scrive il Museo nel suo appello -, mandateci l’immagine (scansionata) all’indirizzo mail segreteria.museonovecento@muse.comune.fi.i, specificando nome, cognome e profilo social (Fb e/o Ig)».

Tutti i ricordi saranno condivisi sui profili Facebook e Instagram del museo per tutta la durata delle mostre dedicate a Moore (in corso sino al 18 luglio 2021). Le immagini raccolte sino a quella data, saranno poi pubblicate in un libro, che verrà presentato al pubblico nel 2022, anniversario cinquantennale della mostra di Forte Belvedere. L’iniziativa prende impulso anche dal fatto che al Museo del Novecento di Firenze, che ospita da gennaio due esposizioni dedicate a Moore, «sono arrivati tantissimi visitatori mossi dal ricordo di quella visita indimenticabile, 50 anni fa».