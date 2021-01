Le superiori tornano in classe. Al 50 per cento. Bus potenziati e tutor per evitare assembramenti

Lunedì 11 gennaio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana torneranno alla didattica ‘in presenza’ al 50%, secondo le norme governative anti-Covid.

Per il potenziamento dei bus e per fare il possibile per evitare assembramenti anche alle fermate, la Toscana ha lavorato principalmente su due fronti:

Il potenziamento ulteriore dei servizi, con 329 nuovi autobus che vanno ad aggiungersi agli ordinari 2949 mezzi in servizio in Toscana, con una percentuale di incremento dell’11,2%, a fronte dell’incremento del 7,9% effettuato a settembre (233 bus in più). I nuovi bus sono stati così suddivisi: 47 nella Città metropolitana di Firenze, 46 nella Provincia di Arezzo, 40 nella Provincia di Siena, 36 nella Provincia di Grosseto, 35 nella Provincia di Lucca, 32 in quella di Pisa, 31 in quella di Livorno, 24 nella Provincia di Pistoia, 23 in quella di Prato e 15 in quella di Massa Carrara.

E’ inoltre previsto l’inserimento di 17 corse bus aggiuntive di supporto al servizio ferroviario regionale, in particolare:

– 5 corse sulla tratta Empoli-Siena, delle quali 3 al mattino e 2 per il rientro;

– 6 corse sulla tratta Firenze-Borgo San Lorenzo, delle quali 3 al mattino e 3 per il rientro;

– 4 corse sulla tratta Lucca-Aulla, delle quali 2 al mattino e 2 per il rientro;

– 2 corse sulla tratta Chiusi-Siena, delle quali una la mattina da Siena e l’altra al rientro da Asciano.

Il progetto ‘Ti accompagno’ per smistare gli utenti, in particolare gli studenti, sulle corse ed evitare assembramenti alle fermate. Ti accompagno’ sarà attivato alle fermate nei pressi di altrettanti istituti scolastici. Uno o più tutor (guardie giurate, personale di associazioni di volontariato o di cooperative sociali, etc, a seconda del progetto presentato dalla singola Provincia di riferimento) presidieranno le fermate e gestiranno il flusso degli utenti, soprattutto studenti, li informeranno sui mezzi in arrivo, monitoreranno i flussi e gestiranno le possibili criticità in collaborazione con le forze dell’ordine e le polizie locali. Per l’avvio del progetto ‘Ti accompagno’ la Regione ha stanziato 500.000 euro.

Il Comitato permanente regionale sul tpl, che ha pensato, organizzato e gestito la ripartenza del sistema di trasporto scolastico, è stato istituito dall’ordinanza n.115 del presidente Giani, è presieduto dall’assessore Baccelli e composto da rappresentanti della Regione Toscana, della Città metropolitana e delle Province, dei Comuni capoluogo di Provincia, dalle aziende di trasporto pubblico e dall’Ufficio scolastico regionale, che ha coinvolto direttamente i dirigenti scolastici, molti dei quali hanno partecipato alle riunioni in remoto ed hanno contribuito in prima persona all’elaborazione delle soluzioni proposte.

Ecco un dettaglio dell’organizzazione di ‘Ti accompagno’ nelle Province:

Città metropolitana di Firenze: presenza di ‘tutor’, talvolta affiancati anche da personale dell’azienda di trasporto’ alle principali fermate urbane ed ai nodi di interscambio, alle fermate più frequentate della tramvia ed a quelle nei pressi dei plessi scolastici degli istituti superiori, sia del capoluogo che del territorio. Assistenza anche alle fermate extraurbane negli orari di uscita dagli istituti scolastici ed alle fermate ad alta frequentazione della città di Firenze come Piazza San Marco, Piazza Puccini, Stazione Santa Maria Novella. Il progetto ‘Ti accompagno’ coinvolgerà tutta la Città metropolitana. Sarà finanziato dalla Regione con € 119.508, previsto anche un co-finanziamento della Città Metropolitana.

Provincia di Arezzo: il tutoraggio alle fermate, in particolare quelle utilizzate dagli studenti, avverrà tramite personale di agenzie di comunicazione e associazioni di volontariato appositamente formati dal personale dell’ufficio tecnico territoriale TPL della Provincia di Arezzo. Il progetto coinvolgerà i comuni di Arezzo, Bibbiena, Castiglion F.no, Cortona, Montevarchi, Sansepolcro, S. Giovanni V.no e Comune di Terranuova Braccolini e sarà finanziato dalla Regione con € 42.475.

Provincia di Grosseto: alle principali fermate saranno presenti coppie di agenti reclutati tramite agenzie di vigilanza, ben riconoscibili grazie a divise di servizio. I flussi di salita e discesa sui bus saranno separati e indicati da locandine. Prevista anche una campagna informativa tramite organi di stampa e social network. Nell’area dell’Amiata – sia per il versante senese che per quello grossetano – sarà sperimentata una APP distanziamentrica, realizzata da un Istituto Superiore Secondario, che si attiva qualora due o più soggetti si avvicinino tra loro ad una distanza inferiore a un metro (creazione di una rete di monitoraggio costante circa il rispetto del distanziamento sociale). ‘Ti accomapgno’ sarà attivato nei Comuni di Grosseto, Roccastrada, Massa Marittima, Follonica, Gavorrano, Monte Argentario, Orbetello, Arcidosso, Castel del Piano. Sarà finanziato dalla Regione con € 41.714.

Provincia di Livorno: saranno attivati presidi alle fermate dei presso i plessi scolastici di tutto il bacino provinciale di Livorno. Il progetto sarà finanziato con dalla Regione con € 46.372.

Provincia di Lucca: nell’ambito di ‘Ti accompagno’ sono stati previsti sia tutoraggio degli studenti ed accompagnamento dei flussi di accesso, sia campagne di comunicazione e informazione e progetti di innovazione digitale. E’ già in corso un’esperienza con facilitatori (appositamente formati dal personale della Provincia o dell’azienda di trasporto) attivi nelle ore di punta che nelle ore di punta per comunicare i rischi derivanti dall’aggregazione, ricordare i corretti comporatmenti anti-Covid, promuovere la vendita di biglietti con sistemi telematici, promuovere la App Immuni, monitorati i flussi di saliti e discesi alle fermate. Nell’ambito del progetto saranno realizzati anche seminari tematici in classe (sia sul Covid e sul rischio contagio che sull’utilizzo corretto dei mezzi di trasporto pubblico) e saranno attivate iniziative per coinvolgere gli studenti, come la progettazione di un logo sull’utilizzo del bus in sicurezza, lo sviluppo di una App per segnalare criticità, attività come ‘ Giornalista per un giorno’ o ‘Stuart per un giorno’. Il progetto riguarderà tutti i Comuni del bacino territoriale di Lucca e sarà finanziato dalla Regione con € 45.514.

Provincia di Massa Carrara: il presidio delle fermate sarà attuato da circa 20 operatori presi anche dalle associazioni di volontariato locale. Il progetto coinvolgerà i Comuni di Aulla, Comune di Bagnone, Comune di Carrara, Comune di Fivizzano, Comune di Massa, Comune di Villafranca, Comune di Pontremoli e sarà finanziato dalla Regione con € 31.667.

Provincia di Pisa: nei giorni di apertura delle scuole le fermate nei pressi degli istituti saranno presidiate tramite personale messo a disposizione da associazioni del terzo settore ed appositamente formato. Il progetto coinvolgerà i Comuni di Comuni di Pisa, Cascina, Pontedera, San Miniato, Pomarance e Volterra e sarà finanziato dalla Regione con € 43.219.

Provincia di Pistoia: i flussi di accesso ai bus, soprattutto alle fermate solitamente utilizzate dagli studenti, saranno regolati grazie a dei ‘tutor’ dell’Associazione Nazionale Carabinieri e ad agenti Sicuritalia formati dall’azienda di trasporto. Il progetto coinvolgerà tutto il bacino provinciale e sarà finanziato dalla Regione con € 40.001.

Provincia di Prato: previsto monitoraggio delle presenze alle fermate dei bus, controllo dei flussi di salita e discesa e tutoraggio dell’utenza, oltre ad iniziative di informazione finalizzate a far conoscere le nuove misure organizzative. Il progetto toccherà i Comuni di Campi Bisenzio, Carmignano, Cantagallo, Montale, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio e sarà finanziato dalla Regione con € 37.306.

Provincia di Siena: nell’area senese il progetto ‘Ti accompagno’ si articola in due sottoprogetti, uno riguarda i Comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montepulciano, Poggibonsi e San Gimignano, dove ci saranno operatori appositamente formati che presidieranno le fermate dei bus e aiuteranno l’utenza oltre a monitorare i flussi di salita e discesa. Questo servizio è finanziato dalla Regione con € 32.700. Invece nel Comune di Siena oltre al presidio alle fermate ci saranno pannelli a messaggio variabile e sono previste attività informative, anche via social. Questo servizio è finanziato dalla Regione con € 19.500. Il tutta l’area senese la Regione investirà per ‘Ti accompagno’ € 52.200.