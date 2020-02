Lesioni personali. Lite tra vicini di casa, 83enne ferisce con coltellino 36enne. Denunciato

Una lite per motivi ancora da chiarire sfocia in un’aggressione. E’ successo a Sansepolcro (Arezzo) dove un 83enne è stato denunciato per l’aggressione ad un 36enne albanese, suo vicino di casa.

Sul posto i Carabinieri che hanno ricostruito la vicenda: l’83enne al culmine della lite, scaturita da precedenti dissapori, ha ferito il 36enne alla testa con un coltellino, che è stato recuperato e sequestrato dai militari. L’83enne è stato sottoposto accertamenti specialistici presso l’ospedale civile Sansepolcro e dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali.