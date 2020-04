L’immaginazione non si ferma. Foto di bimba con mascherina che dà fiore a Cc per Siena Award

Una bambina, che indossa una mascherina nell’epoca del Coronavirus, nel momento in cui dona un fiore ad un carabiniere, quasi a volerlo ringraziare per il servizio che svolge. E’ la foto scelta per la presentazione della sesta edizione di ‘Siena Awards’ evento fotografico in programma a Siena dal 23 ottobre al 29 novembre.

L’immaginazione non si ferma «La foto scelta per la presentazione, scattata da un carabiniere, Giuseppe Ulizio, ritrae la dolcezza del gesto della bambina, verso la quale protende il militare, condividendo il gesto di positività e di fiducia, in una azzeccata sovrapposizione cromatica che vede sovrapporsi i colori dell’abitino e dell’uniforme» spiega una nota dei Carabinieri. ‘L’immaginazione non si ferma’ è il titolo di questa edizione del Siena Awards, tra i cinque più importanti concorsi fotografici al mondo, che vede la partecipazione di 160 Paesi ed ha visto, tra l’altro, l’adesione di Ami Vitale, Randy Olson, Brendt Stirton, Mary Calvert, Paula Bronstein, Greg Lecoeur, Alain Schroeder, Timothy Allen, nonché la presenza in giuria di rappresentanti dei più importanti mass-media internazionali, tra cui New York Times, The Guardian, National Geographic, Bloomberg, Lonely Planet, The Times, Daily Mirror, El Pais