Lonely Planet, l’Italian tour on the road fa tappa in Toscana

C’è anche la Toscana con la Versilia, Isola d’Elba, Maremma nel live toru Italia on the road che prenderà il via il 29 giugno dalla funivia Skyway Monte Bianco, in Valle d’Aosta e organizzato da Lonely Planet con il patrocinio di Enit, Agenzia nazionale italiana per il turismo. Dopo tre settimane di viaggio attraverso sette regioni, il percorso di 22 tappe si concluderà il 24 luglio a Matera, in Basilicata, capitale europea della cultura 2019. “Accanto alla guida ‘Italia on the road’, arrivata in libreria il 3 giugno” con 40 itinerari da scoprire lungo la penisola, “abbiamo deciso di fare un viaggio per raccontare come si sta organizzando il paese” nell’estate del dopo emergenza, con la sua “forte dose di fantasia, di inventiva, di voglia ripartire”, ha spiegato in conferenza stampa Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia. “Sarà una stagione irripetibile, sia perché avremo l’occasione di concentrarsi sui luoghi sino ad oggi meno frequentati ma anche perché potremo visitare quelli più noti in una fase forse meno fitta di turisti”, ha aggiunto. Oltre alla Valle d’Aosta (con Skyway, Aosta romana, Forte di Bard) il tour toccherà il Piemonte (Monferrato, Langhe, Roero), l’Emilia-Romagna (Ferrara, Comacchio, Pomposa, Ravenna, Rimini), le Marche (Ascoli Piceno, Grotte di Frasassi e lago di Fiastra, Urbino), la Campania (Benevento, Irpinia) e la Basilicata (Dolomiti lucane, Matera, Metaponto, Policoro).