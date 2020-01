Negozianti disonesti. Prezzi gonfiati prima dei saldi, Gdf smaschera commerciante nel centro storico di Siena

La brutta abitudine dei commercianti di farsi beffa dei consumatori non sembra essere cambiata. Anche per i saldi 2020 la Guardia di Finanza di Siena ha intensificato i controlli smascherando un noto negozio di abbigliamento del centro storico cittadino che ha “gonfiato” i prezzi per beffare gli ignari acquirenti.

Prezzo di una giacca aumentato di 200 euro Nel dettaglio nel primo giorno di saldi nella vetrina del negozio era regolarmente esposto il dettaglio dei saldi, ovvero la tabella riportante il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata e il prezzo scontato, ma con prezzi gonfiati rispetto a quelli praticati nei giorni precedenti i saldi, di fatto rendendo non veritiera la percentuale di sconto applicata. Nel caso specifico, il primo giorno di saldi è stato verificato che il prezzo di una giacca è stato aumentato di ben 200 euro rispetto al prezzo applicato prima dei saldi, per poi applicarvi uno sconto del 50%. Per le irregolarità e le violazioni contestate, i trasgressori dovranno ora pagare una sanzione amministrativa da un minimo di 500 fino ad un massimo di 3000 euro, somma che verrà versata nelle casse del Comune dove ha sede l’attività commerciale.