Coronavirus. Voglia di sole e relax, i toscani tornano alle Cascate del Gorello

Voglia di sole e relax, finalmente all’aria aperta. E così dopo settimane di “clausura” in casa a causa della pandemia legata al Coronavirus, in tanti tra sabato e domenica si sono riversati nelle acque delle Cascate del Gorello di Saturnia (Grosseto), come testimoniano queste foto del nostro fotografo Enzo Russo.

In settimana era stato il sindaco di Manciano, Mirco Morini ad annunciare la riapertura delle cascate, seppur con alcune limitazioni: accessi contingentati e possibili solo per i residenti in Toscana per rispettare le regole che limitano gli spostamenti. E così indossato il costume da bagno e spalmato la crema sole, i toscani si sono “ripresi” i loro spazi. Sperando che il Coronavirus resti solo un lontano ricordo.