Influencer ad arte. Chiara Ferragni agli Uffizi, stregata dalla Venere di Botticelli

Ospite speciale nella serata di ieri per gli Uffizi di Firenze. A far visita per un photoshoot è stata l’influencer Chiara Ferragni che non ha perso l’occasione di ammirare i capolavori custoditi nel museo fiorentino. A far da guida il direttore Eike Schmidt con cui Chiara ha poi posato per una divertente foto in cui si salutano toccandosi il gomito, come impongono le regole a contrasto del Coronavirus.

A catturare l’attenzione della Ferragni la Venere di Botticelli, Le storie di Giuditta, e L’adorazione dei Magi con autoritratto dell’artista.