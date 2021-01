Regalo dalla Cina. La città di Nantong dona a Siena 3mila mascherine Ffp3

Tremila mascherine Ffp3 (quindi con la protezione massima) sono giunte a Siena come dono dalla città gemellata di Nantong, in Cina. Per tramite di Mrs Wu Xia, direttrice dell’ufficio affari esteri di Nantong, la ditta Violet Textile Company ha realizzato appositamente per Siena 3mila mascherine che ora saranno consegnate all’Azienda ospedaliera universitaria senese, all’ordine dei medici di Siena, alla Provincia, alla Questura, alla Prefettura, all’Arcidiocesi, alla Polizia municipale ed ai vigili del fuoco.

Il gemellaggio Siena ha firmato un importante accordo di gemellaggio con la città cinese proprio nell’agosto 2020. Una firma storica ed importante per entrambe le città, ricche di storia, cultura e millenarie tradizioni, custodite con orgoglio e consapevolezza, ma anche città moderne, innovative e proiettate al futuro.