Relax toscano. Leo Gassman in spiaggia, Briatore e Casini sullo yacht

Relax in spiaggia per Leo Gassman, cantante figlio di Alessandro, al Bagno bar “La Tagliata” di Ansedonia di Orbetello. Una terra che il nipote di Vittorio Gassman ama e dove insieme al padre ha trascorso i giorni del lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus. La famiglia Gassman ha infatti una casa a Magliano in Toscana.

Relax in barca Relax, sole e mare toscano anche Flavio Briatore, Pier Ferdinando Casini e l’imprenditore Ugo Brachetti Peretti che nei giorni scorsi sono stati ‘pizzicati’ dal nostro fotografo Enzo Russo a bordo di uno yacht nelle limpide acque di Isola del Giglio.