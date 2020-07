Le limpide acque del mare toscano per consolidare l’amore tra la velina mora di Striscia La Notizia Shaila Gatta e il fidanzato ex calciatore Leonardo Blanchard. Il nostro fotografo Enzo Russo li ha sorpresi in mare al Jacarè di Capalbio e loro, per nulla infastiditi dall’obiettivo, hanno sorriso divertiti.

Relax a Porto Ercole per l’attrice Eliana Miglio in posa davanti all’obiettivo a bordo del suo scooter mentre in compagnia di un’amica va alla scoperta delle bellezze maremmane.