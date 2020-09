Obiettivo energetico. Un accordo per lo sviluppo delle rinnovabili a Piombino

Sviluppare il comparto delle energie rinnovabili nell’area di Piombino (Livorno). E’ l’obiettivo di un accordo tra il fondo Creon Capital e Jsw Steel Italia Piombino, Piombino Logistics e Gsi Lucchini, appartenenti al gruppo siderurgico indiano Jsw. Insieme ai partner locali, spiega una nota, il gestore del fondo ha proposto di iniziare a lavorare su un piano di investimento che punta a rendere l’area toscana di Piombino un cluster per l’idrogeno, le energie rinnovabili, il Gnl (Gas naturale liquefatto) e la logistica. L’accordo è stato firmato da Fares Kilzie, presidente del cda di Creon Capital e da Marco Carrai, vicepresidente esecutivo di Jsw Steel Italia Piombino, Piombino Logistics Gsi Lucchini. Creon Capital sarà responsabile per l’integrazione, la raccolta fondi e lo sviluppo strategico.

Grande potenziale «Grazie alla sua posizione geografica e alle infrastrutture eccellenti – spiega Kilzie -, prevediamo un grande potenziale per la zona industriale di Piombino affinché diventi un cluster innovativo per i progetti energetici all’avanguardia in Italia». Per Carrai, «il nostro lungo rapporto con Creon Capital ci dà la piena fiducia nello svolgimento di tutti i nostri piani per Piombino nel futuro a medio e lungo termine». La presidenza della Regione Toscana sottolinea: «Il costo dell’energia è una questione chiave per il completo riavvio di una nuova acciaieria a Piombino. Accogliamo con favore questo accordo perché dimostra che gli sforzi pubblici messi in atto nella zona l’hanno resa attraente per nuovi potenziali investimenti, parte degli impegni presi da Jsw Steel Group».