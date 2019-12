Operazione Natale Sereno. Pontedera, la Gdf sequestra 10mila luminarie e giocattoli pericolosi

Oltre 10mila articoli tra luminarie, giocattoli e prodotti natalizi commercializzati in occasione delle prossime festività, per un valore stimato di 60mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pontedera in un grande negozio gestito da un imprenditore cinese. Secondo quanto spiegato dalle fiamme gialle in una nota, il commerciante avrebbe venduto prodotti che «non rispettando le prescrizioni sugli standard di sicurezza, potevano risultare molto pericolosi per la salute, con particolare riguardo agli articoli per bambini, alle luminarie e ai prodotti elettronici».

Sequestrati prodotti elettronici Il deposito è stato notato dai finanzieri nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio perché il commerciante aveva allestito il piazzale antistante il negozio con luci natalizie. Tra gli oggetti sequestrati, spiega ancora la Guardia di Finanza, «anche moltissimi prodotti elettronici che sarebbero sicuramente finiti sotto l’albero tra i regali come smart watch, sport cam e consolle». L’operazione, conclude la nota, «rientra nell’ambito dei controlli pianificati dalla Guardia di Finanza di Pisa su tutto il territorio provinciale per l’operazione ‘Natale Sereno’»