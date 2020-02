Pazzo inverno. Temperature sopra la media, colpa del vortice polare. Ecco che febbraio sarà

Un inverno eccezionalmente caldo quello che stiamo trascorrendo. E’ quanto emerge dal focus del Consorzio Lamma. E il mese di febbraio non sarà da meno, secondo le previsioni.

Dicembre mese invernale più caldo In un video pubblicato sul canale Youtube del Consorzio Lamma, Gianni Messeri, ricercatore Cnr e previsore Lamma, fa un’analisi sui mesi invernali appena trascorsi etichettando dicembre come «il più caldo con temperature medie altamente al di sopra delle medie stagionali». La causa è da individuare nella presenza del vortice polare stratosferico, cioè un’area di bassa pressione sulla zona polare che, se forte, giustifica la presenza di alta pressione e di un flusso di aria mite alle latitudini italiane. «Se il vortice insiste per più giorni, si hanno inverni molto caldi».

Previsioni per febbraio Quindi cosa dobbiamo attenderci per febbraio? Anche il mese di febbraio sarà caratterizzato da temperature sopra la media stagionale ad eccezione di due episodi di freddo da collocarsi nei giorni 6-8 febbraio e 8-10 febbraio con aria fredda dopo il 15 febbraio.