Pisa ha riaperto al mondo i suoi gioielli di storia e di arte. In piazza dei Miracoli il rito collettivo per una nuova vita

Si chiama “Pisa riapre al mondo” ed è il flash mob con cui la città della Torre ha voluto dare il suo segnale di riapertura. La città è pronta per una nuova ripartenza dopo i mesi di lockdown e riapre i suoi monumenti più celebri quali Duomo, Battistero e appunto il celebre campanile, oltre alle Mura. In piazza dei Miracoli, questo pomeriggio, è andato in scena un vero e proprio rito corale organizzato dal Comune per la regia di Tommaso Casigliani.

Sempre nella giornata di oggi il Comune di Pisa ha aperto anche due uffici informazioni turistiche in piazza XX settembre, nell’atrio di palazzo Gambacorti, sede del Comune, e in piazza del Duomo.

Pubblicato anche il nuovo sito internet dedicato al turismo www.turismo.pisa.it

Pisa riparte.