Più sicurezza. Firenze, installata la segnaletica per controlli di vicinato

E’ terminata l’installazione della segnaletica a Firenze che identifica il comitato di vicinato di via Bolognese, l’unico dei quattro autorizzati in città ad essere ‘segnalato’ con particolari cartelli il cui logo è stato disegnato appositamente per il Comune da Alessandro Biondi, coordinatore del comitato di Ugnano. Alla conclusione dell’installazione l’assessore alla sicurezza urbana Andrea Vannucci ha incontrato i rappresentanti del Comitato Samuele Franchini e Gherardo Bologni e ha fatto con loro il punto sulla situazione della zona.

I comitati di vicinato sono quattro: oltre a quello di via Bolognese, ci sono quelli di Pian dei Giullari, Careggi, Ugnano e Mantignano con totale di 358 persone coinvolte. A gennaio poi ci sarà la firma del protocollo con cui diventerà operativo il comitato di via Boffito-via Stuparich, che conta circa 50 persone. «Il comitato di via Bolognese è il primo ad essere identificato con gli appositi cartelli, che a partire da gennaiosaranno installati anche nelle zone in cui sono attivi gli altri comitati – ha detto l’assessore Vannucci -. Crediamo nell’importanza della segnaletica, la quale ha una forte funzione deterrente verso i malintenzionati, e puntiamo molto sulle relazioni di comunità e sulle reti di vicinato per creare coesione sociale e garantire il senso di sicurezza, reale e percepita. La partecipazione dei residenti attraverso il recupero delle regole di buon vicinato e di attenzione sociale per la propria zona di residenza sono fondamentali per stabilire il senso di sicurezza».