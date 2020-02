Pusher in centro. Siena, Polizia lo scopre con 650 grammi di cocaina nel ripostiglio. Arrestato

Duro colpo alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti inflitta dalla Polizia di Siena a un pusher dominicano 26enne trovato in possesso di 650 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. la misura di custodia cautelare è stata poi convalidata dal Gip.

Scoperto mentre si acordava per la cessione della droga Come spiega una nota della Questura di Siena i poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato il 26enne, nel corso di ripetuti servizi di appostamento, mentre usciva da un’abitazione del centro storico per parlare con un ragazzo più giovane, persona già nota per i suoi trascorsi sempre nell’ambito degli stupefacenti, evidentemente per un accordo finalizzato alla cessione di cocaina. I due sono stati immediatamente controllati ed hanno fornito versioni discordanti circa i motivi del loro incontro. Peraltro il 26enne, nonostante sia stato visto uscire dallo stabile e chiudere la serratura, ha riferito agli agenti di abitare altrove. I poliziotti hanno deciso di controllare l’appartamento scoprendo che una delle chiavi che il 26enne aveva con sé apriva un ripostiglio nella esclusiva sua disponibilità. Nello stesso ripostiglio sono stati trovati diversi involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 650 grammi, più del materiale per il confezionamento e da taglio, nonché un bilancino di precisione. Un sequestro quasi record ed inusuale, che avrebbe infatti fruttato al mercato illegale almeno 50mila euro.