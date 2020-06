Ricerca e tecnologia. 3 progetti su malaria e 1 su covid-19, da Eu Malaria Fund 46mln a start-up senese

46 milioni di euro in 5 anni, di cui 10,8 subito, destinati a 3 progetti di ricerca sulla malaria e altre malattie infettive, e di uno relativo al Covid-19. E’ il più grande finanziamento europeo ottenuto da una start-up del biotech italiano: Achilles Vaccines, azienda incubata presso Toscana Life Sciences a Siena. Il finanziamento è riconducibile a EU Malaria Fund e tra i soggetti che partecipano al fondo la Commissione Europea, la Banca Europea degli Investimenti, la Bill & Melinda Gates Foundation e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Un vaccino per la malaria Il progetto principale del finanziamento è “MalOMVax’, con cui l’azienda intende sviluppare un vaccino per la malaria in grado di attivare immunità contro più antigeni del parassita e quindi di fornire una protezione ampia e di lunga durata. Ma Achilles Vaccines avrà anche l’opportunità di partecipare allo sviluppo dell’anticorpo monoclonale contro SARS-CoV-2 grazie al progetto ‘MAbCo19’ condotto da un team di ricerca di Toscana Life Sciences coordinato dal Rino Rappuoli e che ha da poco completato la fase di discovery.

Il Ceo di AchilleS Vaccines Riccardo Baccheschi: «Verso una versatile piattaforma tecnologica per i vaccini» «Stiamo mettendo a punto una versatile piattaforma tecnologica per lo sviluppo di vaccini sostenibili, ovvero in tempi rapidi e con bassi costi di produzione; l’ingegnerizzazione batterica ci consente di produrre ad alta resa, particelle altamente immunogeniche e sicure, in grado di esprimere diversi tipi di antigeni», ha spiegato Riccardo Baccheschi, Ceo di AchilleS Vaccines, durante la videoconferenza di presentazione.

Il presidente di Fmps: «Obbiettivo un potenziale effetto leva con benefici durevoli a favore della comunità» «La partecipazione della Fondazione Mps nel Malaria Fund, con un milione di euro, traduce nella realtà uno degli obiettivi strategici che l’Ente persegue: attrarre sul territorio senese nuove risorse dall’esterno e creare, così, un potenziale effetto leva con benefici durevoli a favore della comunità” ha dichiarato Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, ricordando che «ogni anno muoiono nel mondo 400mila persone per malaria».

Il presidente di Tls Landi: «Accogliamo con grande favore il finanziamento» «L’emergenza Covid-19 ci ha spinti a mettere in campo tutte le risorse e le competenze disponibili e accogliamo oggi con grande favore il finanziamento che permetterà di portare avanti il progetto MabCo19”» ha aggiunto Fabrizio Landi, presidente di Tls.