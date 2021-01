Ruby Ter. Berlusconi in ospedale per accertamenti, slitta la sentenza a Siena

Silvio Berlusconi si troverebbe in ospedale a Monaco per accertamenti sul suo stato di salute. E’ quanto si apprende in Tribunale a Siena dove l’ex premier era atteso questa mattina per una deposizione spontanea nell’ambito del processo Ruby Ter dove è imputato per corruzione in atti giudiziari. I legali difensori di Berlusconi hanno presentato richiesta di rinvio per legittimo impedimento e il collegio presieduto dal giudice Ottavio Mosti ha accolto la richiesta degli avvocati Federico Cecconi e Enrico Demartino fissando la nuova udienza per l’8 aprile.

Le richieste della Procura La Procura di Siena con il Pm Valentina Magnini non si è opposta alla richiesta di rinvio; per il cavaliere aveva chiesto la condanna a 4 anni e 2 mesi reo, secondo l’accusa, di aver pagato il pianista senese di Arcore, Danilo Mariani, anch’esso imputato, per indurlo a falsa testimonianza sul caso olgettine. Nell’udienza odierna i legali di Berlusconi hanno depositato una sua dichiarazione spontanea scritta dove si dichiarerebbe innocente. L’8 aprile è attesa la sentenza.