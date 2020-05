Ruby Ter. La sentenza per Berlusconi slitta a causa del Coronavirus

Slitta la sentenza attesa per oggi del processo Ruby ter in corso a Siena e che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Il giudice Ottavio Mosti ha rinviato l’udienza al 1 ottobre a causa dell’impossibilità dei legali lombardi dell’ex premier di raggiungere Siena per le limitazioni di spostamento legate all’emergenza coronavirus.

Chiesti 4 anni e 2 mesi per il Cav La magistratura senese nell’udienza scorsa aveva chiesto 4 anni e 2 mesi di reclusione per Berlusconi accusato di aver pagato il pianista senese Danilo Mariani per indurlo a falsa testimonianza sul caso Olgettine. Per Mariani il pm ha chiesto 4 anni e 6 mesi.