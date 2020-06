Si torna a volare. Ryanair riprende i collegamenti con Pisa

La compagnia low cost, Ryanair ha ripreso i collegamenti da e per l’aeroporto di Pisa. Le prime rotte ad essere ripristinate sono state quelle su Bari e Palermo, mentre i voli su Catania, Roma e Tirana sono stati riattivati da oggi. Si tratta di un inizio graduale a cui seguirà un incremento del numero di rotte e la loro frequenza a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020, per un totale di 42 rotte verso l’Italia e l’Europa.

Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte e Ryanair risponde presente ricominciando a collegare la Toscana con il resto dell’Europa.