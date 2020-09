Amami senza trucco. Azzurra Martino in scena ad Avamposti Teatro Festival

Per un essere umano cambiare è un’impresa difficile. Se poi è un uomo, allora si può gridare al miracolo! Attrice di teatro e cinema, Azzurra Martino è la protagonista di “Amami senza trucco!”, testo e regia di Andrea Muzzi, in scena sabato 12 settembre a Villa Vogel (Firenze), nell’ambito di Avamposti Teatro Festival.

Lo spettacolo Gli uomini non cambiano per pigrizia o perché semplicemente si piacciono così come sono, anche con i loro difetti. Anzi, soprattutto per i loro difetti. Gli uomini sono conservatori, anche quelli più rivoluzionari. Simona, lo sa per esperienza diretta. Lei ha una relazione travagliata con un narcisista patologico, un uomo che al di là dell’IO fatica a vedere qualcos’altro. E se lo vede non è interessante quanto lui. Simona spera di cambiarlo, ci prova con tutta se stessa, spinta da un amore “tossico” che la tiene legata all’uomo sbagliato. Risultato: delusione dopo delusione! Lui non cambia. E allora? Per uscire dalla palude in cui è caduta non le resta che cambiare lei. C’è chi cambia aprendo una nuova porta, lei lo fa chiudendone una per sempre. Più facile a dirsi che a farsi. Lo spettacolo è un monologo introspettivo che attraversa con divertimento gli stati d’animo dell’abbandono; la speranza, la rabbia e la paura. E’ uno spettacolo che grazie alla testimonianza della vittima, Stefania, fotografa una categoria di persone che ti legano saldamente alla sofferenza, i narcisisti patologici!