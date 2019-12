Buon 2020. Musica, dj-set e animazione con Mr.Rain e Martina Attili in piazza del Carmine

Il rap da alta classifica di Mr.Rain e la star di X-Factor Martina Attili, e poi il cantautore fiorentino D’Iuorno, il set di DJ-V, Karaoke Contest… per il Capodanno 2020 “sulla luna” di Radio Bruno, martedì 31 dicembre in piazza del Carmine a Firenze, nell’ambito della lunga notte a ingresso libero organizzata dal Comune di Firenze.

Un capodanno che guarda alla luna e dichiaratamente dedicato al pubblico più giovane. La luna è infatti il tema attorno a cui ruotano gli eventi del Capodanno fiorentino. In piazza del Carmine si parte alle 18 con i conduttori di Radio Bruno: musica, gadget e tanti giochi per scaldare la piazza. A fare gli onori di casa è Bruno Enzo Ferrari, voce storica dell’emittente. Chi canta a capodanno canta tutto l’anno: e allora ecco il contest con karaoke che porta sotto i riflettori il pubblico. La musica dal vivo parte sulle note di “Canzone per Baby”, nuovo singolo del cantautore fiorentino D’Iuorno. Ancora musica con i Dj di Radio Bruno e le grandi hit radiofoniche, mentre dalle 20 alle 22 la selezione è tutta nel segno della luna e delle canzoni a lei dedicate: pensate a Vasco Rossi? A Jovanotti? Ad Annalisa? Beh, pensate giusto! La consolle è nelle mani di DJ-V Veronica Niccolai.

Alle 22 salgono sul palco Mr. Rain e Martina Attili, accoppiata per niente casuale visto il successo stratosferico del loro duetto “La somma”. Saranno loro a condurci alla mezzanotte, con l’immancabile count-down e tutti gli ospiti sul palco a festeggiare. La musica dal vivo riparte subito dopo e continua fino all’una.