Dance4Gardens. La Compagnia di Simona Bucci porta il teatro-danza nel Giardino della Casa da Tè

Simona Bucci, affermata danzatrice Toscana già nota al pubblico di Mercantia per una suggestiva performance del 2017 nel Giardino della Casa da Tè, torna a Certaldo domenica 18 ottobre con “Cadrega”, uno spettacolo performance del progetto Dance4Gardens che si svolgerà alle ore 17.30 nei Sottosuoli del Convento degli Agostiniani, Piazza S.S. Jacopo e Filippo 2, Certaldo Alto (FI).

Lo spettacolo “Cadrega”, ideazione Simona Bucci, coreografie di Anna Balducci, Isabella Giustina, Francoise Parlanti, è una performance di danza. “Cadrega” espressione tipica del dialetto lombardo per indicare la sedia, intesa come oggetto pregno di memorie intime e collettive. “Luogo dell’attesa, del riposo, dell’attenzione, della noia e degli obblighi, delle memorie di “presenze” e presenze evocatrici di memorie passate e future”. La terza edizione del progetto Dance4Gradens, una rassegna di performance di danza e musica concepite per essere presentate in scenari storici dell’area metropolitana di Firenze, è realizzato d Compagnia Simona Bucci e Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee con il Patrocinio e il sostegno di Città Metropolitana di Firenze. L’evento di Certaldo avrà luogo nei sottosuoli dell’ex Convento degli Agostiniani, unito alla visita guidata al Museo di arte sacra situato al piano terra dello stesso spazio. L’evento è realizzato in collaborazione con Cooperativa Girasole. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, necessario prenotarsi, anche per via della ridotta capienza degli spazi, tramite mail compagniasimonabucci@gmail.com o Tel. 3401369666