Doppio appuntamento. In scena la musica di Quint’Etti e Cappuccetto Rosso del Teatro della Panna

Tra la musica a chilometri zero di ‘Quint’etti’ e il teatro ragazzi con ‘Cappuccetto Rosso’ del Teatro della Panna, doppio appuntamento nel fine settimana al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Val D’Elsa – Firenze – Via Amelindo Mori 20). Sabato 8 febbraio 2020 alle 21,30 la band di Marcialla ‘Quint’Etti’ in concerto con un repertorio jazz, swing, fusion. Sul palcoscenico, Marco Bacci, tromba, Adriano Scoccati, tromba, Luigi Verdiani, sax contralto e clarinetto, Luca Coli, sax tenore, Juri Pecci, sax baritono, Lorenzo Dei, batteria.

Il concerto I cinque componenti, reduci dall’esperienze musicali più disparate, si sono uniti nel 2009 all’inizio quasi per gioco o per scherzo, anche per la loro formazione non standard (2 trombe e 3 sax); poi decidono di continuare a suonare insieme con un repertorio vario e curioso, da Monteverdi a Bach, dal jazz al dixie, dallo swing alle composizioni contemporanee, passando per la musica brasiliana e tango argentino. Successivamente con l’introduzione della sezione ritmica, l’impronta jazz e moderna riscuote sempre più consensi tanto da partecipare a numerose feste ed eventi sia sul territorio nazionale che all’estero. Un progetto stimolante ed ambizioso che mette alla prova le capacità dei componenti, ma ricco di energia e divertimento per chi suona e soprattutto per chi ascolta.

Cappuccetto rosso Domenica 9 febbraio 2020 alle 17, il Teatro alla Panna presenta ‘Cappuccetto rosso’. Teatro di figura con Luca Paci e Roberto Primavera che curano anche il testo e la regia. Fascia di età: 3-10 anni. Durata: 50 minuti. Dopo più di trent’anni di attività, il Teatro alla Panna si misura per la prima volta con un classico per l’infanzia. Ma, i due burattinai, non son riusciti a mettersi d’accordo. Ognuno racconterà la propria storia: la versione classica e una molto più moderna. Ne scaturirà un conflitto creativo con conseguente raddoppio dei personaggi principali, il Lupo e Cappuccetto Rosso, un altro Lupo e un altro Cappuccetto Rosso, a ciascuno il suo, con i due burattinai impegnati in un tiro alla fune per cercare di portare la storia dalla propria parte. Riusciranno i due ad evitare il caos in agguato e a risolvere la serata davanti al pubblico raccontando comunque una bella storia? A sentire la nonna sembrerebbe proprio di si.